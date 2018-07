- Warten auf den "Blutmond"

Ein extrem seltenes astronomisches Schauspiel ist am Freitagabend am Abendhimmel zu bewundern. Neugierige können die totale Mondfinsternis über 100 Minuten genießen - und dabei auch einen so hellen und großen Mars beobachten wie zuletzt vor 15 Jahren. Der vermutlich beste Platz in Berlin und Brandenburg ist die Beobachtungsstation Sternenblick in Parey im Havelland. Dort erwartet Thomas Becker die Mondgucker, er arbeitet in der Verwaltung des Sternenparks Westhavelland. Im Inforadio erläutert der Hobby-Astronom, warum man am Abend unbedingt einen Blick gen Himmel werfen sollte.

Zur ungewöhnlichen Gesamtlänge der totalen Verfinsterung von 103 Minuten - also fast eindreiviertel Stunden - trägt die aktuelle Position des Erdtrabanten auf seiner elliptischen Bahn bei. Denn die Finsternis ereignet sich zu einem Zeitpunkt, in dem sich der Mond im erdfernsten Abschnitt seiner Bahn um die Erde befindet. Gut 406.000 Kilometer ist der Mond am Freitag von unserem blauen Planeten entfernt - zum Vergleich: Die durchschnittliche Entfernung zwischen beiden Himmelskörpern beträgt "nur" knapp 385.000 Kilometer. In Erdferne aber bewegt sich der Mond etwas langsamer auf seiner Bahn als in Erdnähe. Deshalb dauert auch die Finsternis etwas länger.

* Warum ist der Mars derzeit so hell?



Unser äußerer Nachbarplanet befindet sich zur Zeit auf einer Linie mit Sonne und Erde, wobei die Erde von oben betrachtet zwischen Sonne und Mars steht. Astronomen sagen dazu, der Mars befindet sich in Opposition zur Sonne. Und diesmal steht der Mars bei seiner Opposition besonders nah an der Erde - der Abstand beider Himmelskörper schrumpft auf 57,6 Millionen Kilometer. Angesichts einer Durchschnittsentfernung von 228 Millionen Kilometern kommt der Rote Planet also der Erde sehr nah - sogar so nah wie seit 15 Jahren nicht mehr. Entsprechend hell leuchtet der von der Sonne angestrahlte Planet am Nachthimmel.

* Kann Alexander Gerst die Finsternis an Bord der ISS beobachten?

Gerst hofft auf eine gute Beobachtungsmöglichkeit und will die Mondfinsternis auch aus der Erdumlaufbahn fotografieren. Allerdings wird dies wegen der Blendwirkung der Sonne beim Blick aus der ISS nicht einfach, wie der 42-Jährige am Donnerstag in einer Liveschaltung von der Internationalen Raumstation in seine baden-württembergische Heimatstadt Künzelsau zu bedenken gab. Denn zum Zeitpunkt der Finsternis ist die Sonne in Deutschland zwar längst untergegangen. Die ISS hingegen wird rund 400 Kilometer über der Erdoberfläche weiter von der Sonne angestrahlt. "Ich hoffe, wir bekommen einen schönen Blick darauf, aber ganz sicher ist es noch nicht", sagte Deutschlands populärster Astronaut am Vorabend der Finsternis.

* Ist die ISS am Freitagabend über Deutschland zu sehen?

Ja, laut Deutschen Raumfahrtzentrum DLR wird die ISS während der Mondfinsternis für knapp zehn Minuten als leuchtender Punkt über den Abendhimmel ziehen. Kurz nach der Mitte der totalen Verfinsterung gegen 22.30 Uhr geht die ISS demnach nahe der hell leuchtenden Venus im Westen auf und zieht um 22.34 Uhr am Polarstern - also am Himmelsnordpol - vorbei. "Alexander, dann bitte melden", bat das DLR im Vorfeld den deutschen Raumfahrer. (AFP)