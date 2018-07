Engel: "Situation in Fichtenwalde ist weiter brenzlig"

Die Feuerwehr hat den großen Waldbrand nahe dem Autobahndreieck Potsdam weitgehend unter Kontrolle gebracht. Rund 200 Feuerwehrleute waren die ganze Nacht im Einsatz. Der Ort Fichtenwalde muss vorerst nicht evakuiert werden. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh, sagt der Brandenburger Waldbrandschutzbeauftragte Raimung Engel. Im Laufe des Freitags könne der Wind wieder zunehmen.

Die Feuerwehr sorge nun vor allem dafür, dass der Brand sich nicht weiter ausbreite. Dazu hat sie Engel zufolge unter anderem eine Barriere entlang des Europa-Radweges hergestellt - mit einem Schaumteppich. Am Abend seien der Brandenburger Feuerwehr Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr zu Hilfe gekommen, um sie bei den Löscharbeiten zu unterstützen.

Schwierig ist laut Engel vor allem, dass die Einsatzkräfte nicht in das betroffene Gebiet hinein können. Denn dort könnten alte Kampfmittel im Boden liegen. "Es gab auch die ersten Informationen, dass es hier und da zu Detonationen gekommen ist", so der Waldbrandschutzbeauftragte. Deswegen sei Vorsichtig geboten. "Die Sicherheit geht vor für die Einsatzkräfte."

"Man hat es zwar im Griff", sagte Engel im Inforadio. "Aber man muss aufpassen, wie sich das heute entwickelt. Der Wind wird in den Morgenstunden wieder zunehmen und dann muss man sehen, wie man die Löschangriffe koordiniert."

Es sei denkbar, so Engel, dass man noch mehr Hilfe von außen anfordere, etwa aus Berlin, doch derzeit sei das noch nicht nötig. Brandenburg sei für Feuer in den Wäldern grundsätzlich gut aufgestellt: "Wenn wir viele Brände haben, wird es eng. Aber im Moment reichen die Kräfte noch aus."

Autofahrer müssen auch heute noch mit erheblichen Verkehrseinschränkungen rechnen. Die Autobahn im Kreuz Potsdam ist Richtung Leipzig immer noch komplett gesperrt. "Das ist der Einsatzraum. Die Kräfte brauchen den als Aufstellfläche", sagte Engel. Autofahrer müssten wahrscheinlich noch den ganzen Tag die Umleitung in Kauf nehmen.

Das Feuer war am Rand der Autobahn A9 am Donnerstag ausgebrochen, das sich zwischenzeitlich auf Fichtenwalde zubewegte. Nach Angaben der Feuerwehr standen dort rund 50 Hektar in Flammen. Anfangs war noch von 90 Hektar die Rede.