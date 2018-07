Bild: dpa

- Mond und Mars ganz in Rot

Mit dem Etikett "seltenes Naturschauspiel" sollte man ja vorsichtig sein, aber in diesem Fall ist es mal angebracht: In Berlin und Brandenburg ist am Freitagabend eine totale Mondfinsternis zu sehen - und zwar nicht nur irgendeine, sondern die längste in diesem Jahrhundert. Was das Ereignis sonst noch besonders macht, erklärt Dr. Monika Staesche, wissenschaftliche Leiterin an der Wilhelm-Foerster-Sternwarte und am Planetarium Berlin.

Bei einer Mondfinsternis steht die Erde so zwischen Sonne und Mond, dass ihr Schatten genau auf den Mond fällt. Ein Astronaut, der gerade auf dem Mond stünde, würde also eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis kann man eine Mondfinsternis gefahrlos mit bloßem Auge betrachten, da er ja selbst nicht strahlt, sondern nur von der Sonne angestrahlt wird. Der Mond tritt am Freitagabend um 19.13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in den Halbschatten der Erde, um 20.24 Uhr schließlich in den Kernschatten. Die totale Phase der Finsternis beginnt um 21.30 Uhr, die maximale Verfinsterung ist um 22.22 Uhr. Das Schauspiel ist deshalb so außergewöhnlich, weil mehrere Faktoren zusammentreffen - und das kommt in dieser Form nur sehr selten vor: Zusätzlich zur Mondfinsternis ist unser Nachbarplanet, der Mars, besonders gut zu sehen, weil er sich auf seiner Umlaufbahn gerade sehr nah zur Erde befindet, was nur etwa alle 15 Jahre der Fall ist. Außerdem dauert die Mondfinsternis mit 103 Minuten außergewöhnlich lange. Übertroffen wird diese Mondfinsternis-Dauer erst wieder am 9. Juni 2123 - und das auch nur um zwei Minuten.