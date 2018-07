AP Bild: AP

- "Die Politik hätte das auch sicher einfacher haben können"

Stellvertretend für alle Seenotretter erhält der Kapitän des Schiffes "Lifeline", Claus-Peter Reisch, am Freitag den Europa-Preis der SPD-Fraktion im bayerischen Landtag. Reisch hatte mit seiner Crew im Juni mehr als 230 Flüchtlinge an Bord genommen und war dann tagelang auf dem Mittelmeer unterwegs, weil er nirgends anlegen durfte. "Es ist tatsächlich so, dass man sich überlegen müsste, ob man nicht wirklich mal wegen unterlassener Hilfeleistung gegen verschiedene Staaten vorgeht", sagt er im Inforadio-Interview.



Der aus Landsberg am Lech stammende "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch erhält stellvertretend für alle Seenotretter den Europa-Preis der bayerischen SPD-Landtagsfraktion. "Seenotrettung ist praktizierte Humanität", erklärte die Partei am Donnerstag in München. Private Initiativen und Nichtregierungsorganisationen hätten in den vergangenen Jahren viele tausend Flüchtlinge vor dem Ertrinken gerettet.



Jeden Tag ertrinken von den Küsten Europas weitere Menschen - "von der europäischen Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt", erklärte die SPD weiter. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen starben in diesem Jahr bisher schon 1.500 Personen im Mittelmeer. Die Preisverleihung findet am 27. Juli um 14 Uhr im Bayerischen Landtag in München statt.



Reisch droht ein Jahr Haft

Mit dem Europa-Preis werden den Angaben zufolge Personen und Organisationen ausgezeichnet werden, die sich in besonderer Weise um die europäische Idee und die Werte der Europäischen Union verdient gemacht haben. Die Begrüßung hält diesmal der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rinderspacher, die Laudatio die bayerische SPD-Vorsitzende Natascha Kohnen.



Reisch steht seit dem 2. Juli in Valletta auf Malta vor Gericht. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, das Schiff "Lifeline" falsch registriert zu haben. Laut maltesischer Schifffahrtsbehörde ist das deutsche Rettungsschiff in den Niederlanden nur über einen Yachtclub angemeldet und damit staatenlos. Ein Schiff, das nicht unter der Flagge eines Staates fährt, darf demnach nicht in internationalen Gewässern fahren.



Dem Kapitän droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Der Prozess soll am 30. Juli fortgesetzt werden. Für die Ausreise musste Reisch nach Angaben des Vereins der Seenotretter, der seinen Sitz in Dresden hat, eine Kaution von 5.000 Euro hinterlegen. Nach seiner Rückkehr müsse er sich in Malta bei der Justiz melden. (Quelle: epd)

KURZPORTRÄT CLAUS-PETER REISCH

"Ja, ich habe auch mal Horst Seehofer gewählt. Aber das ist lange her", sagt Reisch. "Ich bin eher ein konservativer Bayer. Aber konservativ sein hat nichts damit zu tun, dass man Menschen sterben lässt. Ganz im Gegenteil." Heute fordert Reisch Seehofers Rücktritt. Reisch könnte ein ruhigeres Leben haben. Aus seiner Industrievertretung für Sanitär- und Heizungsprodukte hat er sich weitgehend zurückgezogen. Keine finanziellen Verpflichtungen, eigenes Segelboot. Das genau brachte ihn zu "Lifeline". Als er mit seiner Lebensgefährtin 2015 nach Griechenland segelte, tauchte die Frage auf: "Was machen wir, wenn wir auf ein Flüchtlingsschiff treffen?" Er bewarb sich, seit April 2017 hatte er sechs Missionen. "Ich habe gesehen, was da passiert und habe gedacht: Das kann man so nicht stehen lassen." Flüchtlinge würden in seeuntauglichen Booten losgeschickt. Wer vor der Abfahrt Zweifel bekomme, werde schon mal mit Waffengewalt auf das Boot gezwungen. Manche Schlepper montierten den maroden Booten, kaum auf See, den Motor ab. Manche derer, die die "Lifeline" aus dem Meer fischte, hätten sichtbare Spuren von Folter. Der Prozess schreckt ihn nicht - er stehe weiter bereit. Und wirbt für Helfer: Gebraucht würden Schiffsmechaniker, Rettungssanitäter, Ärzte - möglichst ohne Neigung zu Seekrankheit. Er selbst muss nun den Prozess abwarten. Im August will er erst mal mit seiner Lebensgefährtin Urlaub machen. Am Mittelmeer? Warum nicht. (Quelle: dpa)