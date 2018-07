AP Bild: AP

Do 26.07.2018 | 15:05 | Interviews

- Mischt Trump Europas Energiepolitik auf?

Es ist gut, was die beiden vereinbart haben. Aber was am Ende dabei rauskommt, muss man abwarten. So lauten die meisten Kommentare zum Deal von US-Präsident Trump und EU-Kommissionschef Juncker. Aber einige Fragezeichen gibt es doch noch. Claudia Kemfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung - was hält sie von dem "Deal"?

Amerikanisches Flüssiggas ist teuer - teurer als das Erdgas, das per Pipeline aus Russland nach Deutschland kommt. Warum sollten die Europäer trotzdem Gas aus den USA kaufen? Immer mehr EU-Länder bauen Flüssiggas-Terminals, die z.T. noch gar nicht ausgelastet sind. "Insofern gibt es da schon Potenziale für diesen Markt", sagt Kemfert. "Dieser wird immer flexibler, und insofern macht es durchaus Sinn, dass man sich künftig nicht mehr so abhängig macht von einem Lieferanten wie Russland."

Zur Beilegung des Handelsstreits haben sich US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker für höhere Exporte von US-Flüssiggas (LNG) nach Europa ausgesprochen. Einige Fragen und Antworten haben wir für Sie zusammengestellt: Woher bezieht Deutschland sein Erdgas? Hauptlieferanten sind Russland, Norwegen und die Niederlande jeweils aus eigenen Quellen über Pipelineverbindungen. Nach Angaben des Branchenverbands BDEW bezieht Deutschland bislang kein LNG, das von Spezialschiffen transportiert wird, aus den USA. Über einen eigenen Terminal dafür verfügt Deutschland nicht. Welche Rolle könnte LNG spielen? Die EU und auch Deutschland wollen ihren Gasbezug möglichst breit aufstellen. Dabei könnte LNG eine Rolle spielen. "LNG kann zu einer weiteren Diversifizierung und Flexibilisierung der Importquellen für Erdgas in Europa beitragen", erklärt der Energiebranchenverband BDEW. Der von E.ON abgespaltene Versorger Uniper geht davon aus, dass die USA auch für Europa wichtiger werden.