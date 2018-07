dpa-tmn Bild: dpa-tmn

- Europameister beim Verpackungsmüll

Wir Deutschen sind leuchtende Vorbilder beim Umweltschutz - könnte man meinen! Doch am Donnerstag hat das Bundesumweltamt bestätigt: Mit 220 Kilo pro Nase produzieren die Deutschen so viel Verpackungsmüll wie kein anderes Land in Europa. Der Durchschnitt liegt bei 170 Kilo. Dabei gibt es Alternativen zu Plastiktüten, eingeschweißten Einzelkeksen und auch zu den gigantischen Massen von Styropor, das Produkte warmhalten, kühlen oder vor Stoß schützen sollen. Patrica Eschenlohr und ihr Mann Thomas in Alling bei München hatten vor fünf Jahren eine gute Idee.

Das Ehepaar hat eine Alternative zu Styropor auf der Basis von reinen Strohfasern entwickelt, die genauso gut funktionieren wie Styropor - "mit dem ganz großen ABER, dass sie im Biomüll entsorgt werden können. Entweder als Ganzes, oder auf dem heimischen Kompost." Dabei wird das Stroh zu Teilen geformt, wie man es von Styropor-Verpackungen kennt. Das 100%-ige Naturmaterial hat die gleichen Eigenschaften wie Styropor. "Stroh ist per se schon ein hervorragender Dämmstoff. Wir nützen den alten Rohstoff und haben ihn aufgewertet zu einem Ersatz für einen fossilen Rohstoff."