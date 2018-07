AP Bild: AP

Do 26.07.2018 | 13:05 | Interviews

- Haben wir wirklich einen Deal?

Kann es wirklich sein, dass ein Luxemburger Donald Trump gebändigt hat? EU-Kommissionschef Juncker hat bei seinem Besuch in Washington gesagt: "Wir haben einen Deal." Im Handelsstreit scheint ein Kompromiss in Aussicht. Kevin Heidenreich ist Außenhandelsexperte beim DIHK und hat selbst lange in den USA gelebt. Er äußerte sich im Inforadio skeptisch und sagte, es seien noch viele Fragen offen.

Insgesamt sei die Einigung ein wichtiger erster Schritt, denn es sei durch die Einführung der Stahl- und Aluminiumzölle viel Vertrauen verloren gegangen in den letzten Monaten. "Dieses Vertrauen kann man nicht einfach durch ein Agreement wie gestern abend wieder aufbauen." Ziel weiterer Verhandlungen müsse ein umfassendes Handelsabkommen zwischen der EU und den USA sein, so Heidenreich. Die Zölle auf deutsche Autos sind hingegen noch nicht vom Tisch - die Drohkulisse aus dem Weißen Haus ist somit immer noch da - "und das ist auch der Grund für unsere Skepsis. Das heißt: In dem Sinne hat sich nichts geändert."