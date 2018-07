AP Bild: AP

Do 26.07.2018 | 07:05 | Interviews

- See mit flüssigem Wasser auf dem Mars entdeckt

Auf dem Mars ist erstmals flüssiges Wasser in großen Mengen entdeckt worden - eine Grundvoraussetzung für lebende Organismen. Unter einer Eisschicht am Südpol des roten Planeten befände sich ein etwa 20 Kilometer breiter See, berichtete am Mittwoch das US-Wissenschaftsmagazin "Science". Professor Tilman Spohn ist langjähriger Leiter des Instituts für Planetenforschung beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) - für ihn kam die Entdeckung nicht wirklich überraschend.