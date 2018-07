imago stock&people Bild: imago stock&people

Do 26.07.2018 | 15:25 | Interviews

- Kaum zu glauben: Mick Jagger wird 75

Eigentlich sollte man bei einer solchen Mischung aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll eher eine Lebenserwartung von 27 Jahren annehmen, auch wenn man Mick Jagger heißt. Aber wie man sich täuschen kann: Die Rocklegende feiert an diesem Donnerstag seinen 75. Geburtstag - als Vater von acht Kindern im Alter zwischen einem (!) und 47 Jahren, als fünffacher Großvater und -zigfacher Urgroßvater. Und - überflüssig zu erwähnen - als einer der erfolgreichsten Rockmusiker aller Zeiten. Was hat der Mann, was andere nicht haben? "Alles", sagte Musikmoderator MC Lücke im Gespräch mit Dietmar Ringel.



Jaggers Körpergewicht: etwa 57 Kilo bei 1,79m Größe. Jaggers Geldgewicht: geschätzte 400 Millionen Euro. Bei einem Konzert auf der Bühne legt Jagger etwa 20 Kilometer zurück. "Im Vergleich dazu hat der Frontmann von Guns'n'Roses den Bewegungsradius eines vollgefutterten Hamsters", sagt Lücke. "Da hat man gesehen, was Drogen ausmachen können. Mit denen hat Mick Jagger ja frühzeitig aufgehört. Und deswegen ist er heute mit 75 noch so fit."



Jagger kam 1943 in einem Londoner Vorort zur Welt, und glaubt man der Familienlegende, war seine Stimme schon als Baby lauter als jede Luftschutzsirene. Der junge Mick testete seine Bühnenpräsenz schon als 12-Jähriger heimlich bei Auftritten örtlicher Rockbands. Am 17. Oktober 1961 traf er seinen früheren Schulkameraden Keith Richards auf dem Bahnhof von Dartford wieder. Eine Begegnung, die Musikgeschichte schreiben sollte. Es folgte ein Auftritt im legendären Marquee-Club in London, ihre erste Single als Rolling Stones, dann der erste weltweite Hit mit "(I Can't Get No) Satisfaction" 1965. Seither haben sie mehr als 300 Millionen Platten verkauft und spielen in ausverkauften Stadien auf der ganzen Welt.