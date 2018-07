imago sportfotodienst Bild: imago sportfotodienst

Do 26.07.2018 | 15:15 | Interviews

- Robert Harting: "Ich kämpfe jeden Tag um meine Leistung"

Diskuswerfer Robert Harting zählte ein Jahrzehnt lang zu den populärsten Köpfen der deutschen Leichtathletik. Nach dieser Saison will der 33-Jährige aufhören mit der Aktiven-Karriere. Um so wichtiger war es für ihn, sich zum Abschied noch einmal für die Heim-EM in "seinem Wohnzimmer", dem Berliner Olympiastadion, zu qualifizieren. Am Mittwoch nominierte der Deutsche Verband sein Aufgebot, und Harting ist dabei. Im Inforadio verriet er, mit welchen Gefühlen er in dieses Turnier geht.

"Die Veranstaltung an sich ist schon etwas besonderes - eine Europameisterschaft, die wir hier zuhause haben", sagte Harting im Inforadio. Zur Zeit bereitet er sich im Bundesleistungszentrum Kienbaum auf den Wettbewerb vor. Er möchte einen "harten, fairen Wettkampf - und den habe ich auch verdient. Ich will nicht mit Glück oder sonstwas performen. Halbform trifft es auch, weil die Verletzung mich in der Rotation extrem einschränkt. Von daher kämpfe ich jeden Tag mit der Leistung."

Harting bekommt bei der Leichtathletik-EM in Berlin von 6. bis 12. August seinen Abschied von der großen internationalen Bühne. Der London-Olympiasieger gehört wie erwartet zum 128-köpfigen Rekord-Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbandes DLV für den Saisonhöhepunkt in der deutschen Hauptstadt. Insgesamt geht der DLV mit fünf Titelverteidigern in die EM in Berlin.

"Leute, nun es ist offiziell!!! Ich darf bei der EM in Berlin meine internationale Karriere abschließen! Dort wo alles angefangen hat, wird es nun auch wirklich enden", schrieb Harting bei Instagram: "Ich freue mich unglaublich darauf! Mein Körper macht es mir nicht leicht, aber ich werde noch einmal alles geben! Für euch, meine Familie und alle, die mich unterstützt haben und es immer noch tun!" In Nürnberg am vergangenen Wochenende hatte sich der 33-Jährige in einem Diskus-Krimi Platz drei und damit das letzte EM-Ticket gesichert. Lediglich 20 Zentimeter lag er vor dem Viertplatzierten Martin Wierig (Magdeburg), der trotz einer deutlich besseren Saisonbestleistung zuschauen muss.