Do 26.07.2018 | 12:25 | Interviews

- Großes Open-Air-Theater auf dem Berliner Alex

Auf dem Alexanderplatz läuft das internationale Strassentheater-Festival - bis zum 12. August. Zu sehen sind Zauberer, Tänzer, Clowns, Artisten, Musiker und Kabarettisten - ohne Eintritt. Beginn ist am heutigen Eröffnungstag um 13 Uhr, sonst täglich ab 15 Uhr. Stefanie Roße ist die Veranstalterin von "Berlin lacht" - und erzählt, was die Zuschauer vom Festival in diesem Jahr erwarten können.

Der Alexanderplatz soll sich für die nächsten 18 Tage in ein Open Air-Theater verwandeln. Täglich kann man dort auf drei verschiedenen Bühnenflächen Nonstop eine Mischung aus internationalen Straßenkünstlern erleben, die Theater, Zirkuskunst und Zauberei präsentieren. "Alle haben den Anspruch, gute Laune zu verbreiten - das ist das ganz Besondere und deswegen heißen wir auch so: Wenn man auf den Alex kommt, verlässt man ihn auf jeden Fall mit einem Lächeln im Gesicht."

"Wir machen den Platz schöner"

Der Alexanderplatz sei "ein absolut schwieriger Platz", räumt Roße ein - aber er sei die einzige Möglichkeit, weil das Projekt ohne Förderung und Finanzierung auskommen müsse. Deshalb gebe es als Rahmenprogramm einen "Foodmarket" und Stände mit Kunsthandwerk, der es ermögliche, dieses Festival zu organisieren. Auf der anderen Seite passe die Veranstaltung sehr gut in diesen öffentlichen Raum: Straßentheater ist für alle da, und es ist eine demokratische Kulturform: "Wir erreichen dort die Menschen, die wir erreichen wollen und die sonst vielleicht nicht so viel Zugang dazu haben." Gerade dass der Alex so kommerziell sei, biete die größte Herausforderung: "Wir arbeiten mit vielen Kulissen und viel Licht, wir stellen viele Pflanzen dort hinein. Wir machen diesen Platz auch schöner!" Viele Menschen sagten: Nee, zum Alex komme ich nicht, der ist so hässlich. "Aber wir geben uns ganz viel Mühe, dass dieser Platz schöner wird. Viele sind ganz überrascht und sagen: Das kann man also auch aus diesem Platz machen!"