- Handelsstreit: USA und EU nähern sich an

Die USA und die EU haben sich darauf verständigt, ihren schweren Handelskonflikt beilegen zu wollen. Bei einem Krisentreffen in Washington erzielten US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch (Ortszeit) überraschend eine grundsätzliche Einigung. Martina Buttler, Korrespondentin im ARD-Studio Washington, liegt das unter anderem daran, dass Trump innenpolitisch unter großem Druck steht.

Trump betonte, man werde nicht gegen den Geist des Abkommens verstoßen - erwähnte aber nicht ausdrücklich, dass keine neuen Zölle verhängt würden. Er ergänzte, dass auch das Problem der "Vergeltungszölle" gelöst werden müsse. Damit meinte er Zölle, die die EU schon als Reaktion auf US-Importabgaben verhängt hatte. Der US-Präsident sprach bei der überraschend anberaumten Pressekonferenz von einem "großen Tag". Das Treffen mit Juncker habe dazu gedient, "eine neue Phase in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union einzuleiten. Eine Phase enger Freundschaft, starker Handelsbeziehungen, in denen wir beide gewinnen werden." Zuvor hatte Trump die EU beim Handel noch als "Gegner" bezeichnet.

Sie räumt ein, dass auf Importe in die EU im Schnitt höhere Abgaben fällig werden, spielt die Unterschiede allerdings herunter. Malmström argumentiert, dass das Gesamtbild betrachtet werden müsse. So hätten die USA bei Dienstleistungen einen Handelsüberschuss mit der EU.

Vor allem wegen der wüsten Beschimpfungen Trumps gegen die EU. Dieser meinte, die USA würden "abgezockt". Zu Beginn des Treffens mit Juncker behauptete er nochmals, die USA hätten in den vergangenen Jahren hunderte Milliarden Dollar im Handel mit der EU verloren. Zudem hatte Trump seinem eigenen Vorschlag, sowohl die USA als auch die EU könnten alle Zölle, Handelsbarrieren und Subventionen aufheben, zuletzt nicht einmal selbst eine Chance gegeben - die EU werde sich darauf nicht einlassen, meinte er. Am Dienstag schrieb er auf Twitter: "Zölle sind das Größte! Entweder vereinbart ein Land, das unfair mit den Vereinigten Staaten Handel betrieben hat, einen fairen Deal, oder es wird mit Zöllen belegt. (...) Erinnert Euch, wir sind das "Sparschwein", das ausgeraubt wird. Alles wird großartig sein!"

Am Ende dürfte es eine Mischung aus verschiedenen Faktoren gewesen sein. Die EU drohte nämlich nicht nur, sie bot auch Zugeständnisse an. Nach der Einigung vom Mittwoch hat sie beispielsweise zugesagt, die Einfuhr von Sojabohnen und Flüssiggas aus den USA erleichtern zu wollen. Zudem sollen Gespräche über die Abschaffung von Zöllen auf Industriegüter, die Angleichung von Standards und eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) beginnen.

Juncker sagte zu seinem Besuch: "Ich hatte eine Absicht. Ich hatte die Absicht, heute eine Übereinkunft zu erziehen, und wir haben heute eine Übereinkunft erzielt." Trump erklärte, beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, bei Industriegütern auf die Abschaffung von Zöllen, Handelsbeschränkungen und Subventionen hinarbeiten zu wollen. Man strebe an, bei Dienstleistungen sowie chemischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten Handelsbarrieren abzubauen.



Außerdem werde die EU "fast sofort" damit beginnen, große Mengen Sojabohnen aus den USA zu kaufen, sagte Trump. "Das ist eine große Sache." Damit würden Märkte für Landwirte geöffnet, was zu wachsendem Wohlstand in den USA und der EU führen werde. "Es wird den Handel außerdem fairer und gegenseitiger machen."



Der US-Präsident bedankte sich für den Import von Sojabohnen ausdrücklich bei Juncker. Der Handelskonflikt der USA mit China hat zu massiven Einbußen bei amerikanischen Sojabohnen-Bauern geführt. Das Weiße Haus teilte am Mittwoch mit, China habe "den internationalen Sojabohnenmarkt manipuliert". Um die Folgen des Handelskonflikts für die heimischen Landwirte abzumildern, hatte die US-Regierung am Dienstag ein milliardenschweres Nothilfe-Paket verkündet. Landwirte gehören zu den wichtigen Unterstützern Trumps.