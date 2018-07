- Deutlich mehr Spenden für Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Spenden eingenommen als ein Jahr zuvor. Wie das evangelische Hilfswerk mitteilte, waren es gut 27 Millionen Euro - fast 30 Prozent mehr als 2016. Ein wichtiges Einsatzgebiet des Hilfswerks ist Syrien. Katastrophenhilfe-Leiter Martin Keßler war selbst vor Ort und sagt: "Den Menschen dort geht es grassierend schlecht."

Die meisten Spenden hat die Diakonie Katastrophenhilfe nach eigenen Angaben jedoch für die Nothilfe in Ostafrika bekommen. Ein Arbeitsschwerpunkt sei dort die Hungerkrise gewesen: Aktuell litten im Südsudan mehr als sieben Millionen Menschen an akuter Nahrungsmittelknappheit, eine Million mehr als im vergangenen Jahr. Im Fokus sei ferner das von Konflikten gebeutelte Land Somalia.



Insgesamt habe die Diakonie Katastrophenhilfe 2017 in 42 Ländern Hilfe geleistet und dafür etwa 43 Millionen Euro bereitgestellt. Dazu gehörten auch Einsätze in der Demokratischen Republik Kongo, Bangladesch und Syrien. 130 Projekte seien neu bewilligt worden.



Einen starken Rückgang verzeichnete die Diakonie Katastrophenhilfe 2017 indes bei den Einnahmen aus öffentlichen Zuwendungen von der Bundesregierung, der Europäischen Union und den Vereinten Nationen. Diese lagen demnach mit rund 17 Millionen Euro mehr als 40 Prozent niedriger als im Jahr zuvor. Insgesamt seien die Einnahmen des Hilfswerks zurückgegangen: Von knapp 60 Millionen Euro im Jahr 2016 auf knapp 55 Millionen Euro im Jahr 2017.

(Mit Material von: epd)