- "Große Erwartungen gibt es nicht"

Der "Feind" zu Gast in Washington: EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker trifft am frühen Abend unserer Zeit US-Präsident Trump. Es geht um den Handelsstreit. Juncker sagt, er habe kein konkretes Angebot dabei. Aus Sicht Trumps läuft alles nach Plan: Druck aufgebaut, Sonderzölle verhängt, ständig wiederholt, wie sehr die EU die USA über den Tisch ziehen und jetzt kommt der Attackierte zu ihm, um zu verhandeln. Prof. Dr. Stefan Kooths, Leiter des Prognose-Zentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft, rät Europa, im Gespräch mit den USA zu bleiben. So lange es Gespräche gebe, sei nicht mit neuen Zollerhöhungen zu rechnen.