- "In der Sache bisher wenig Klarheit"

Die brandenburgische Gesundheitsministerin Golze hat sich für das Behördenversagen im Skandal um gestohlene Krebsmedikamente entschuldigt. Offensichtlich sei die kriminelle Energie nicht durchschaut worden, sagte die Linken-Politikerin im Gesundheitsausschuss des Landtags. Sie kündigte an, die Aufsichtsbehörde auf den Kopf zu stellen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Unser landespolitischer Reporter Dominik Lenz hat die Sitzung verfolgt und berichtet.

Golze habe "deutlich angeschlagen und müde" gewirkt, sagte Lenz. Die letzten Tage seien offenbar sehr anstrengend für die Ministerin gewesen. Die Betroffenheit nehme er ihr auch ab - "aber in der Sache hat die Anhörung bisher nicht mehr Klarheit gebracht".

Sehr, sehr viele Fragen sind noch unbeantwortet. Die Haupt-Kritik, die sich die Ministerin anhören musste, lautet denn auch, dass sie offenbar nicht wusste, was in ihrem Haus so passiert. So habe es schon 2016 Ermittlungen aus Griechenland gegeben - Hinweise und Amtshilfeersuchen, die den unter Verdacht stehenden Pharmahändler betrafen.

"Das ist kein Vorgang, der alle paar Tage hier in Brandenburg stattfindet. Die Informationen, die an das ihr unterstellte Landesamt gingen, hat sie alle nicht bekommen. Auch der Präsident des Landesamtes erklärte, er habe erst vor zehn Tagen von der Sache gehört. Das ist wirklich sehr, sehr schwer nachvollziehbar".