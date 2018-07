Bild: imago

- Klimawandel: Brauchen wir eine moderne Landwirtschaft?

Seit Wochen bereitet die anhaltende Trockenheit in Brandenburg den dortigen Landwirten große Sorgen. Angesichts enormer Ernteausfälle werden die Rufe nach finanzieller Hilfe immer lauter. An diesem Mittwoch entscheidet der Europäische Gerichtshof über die Anwendbarkeit der sogenannten "Genschere Crispr", mit der Erbgut von Pflanzen präziser und schneller verändert werden kann. Wäre das ein aprobates Instrument in Zeiten des Klimawandels? Welche anderen Vorschläge hat Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands?



Das heiße und trockene Wetter in diesem Jahr macht den Bauern zu schaffen und führt zu Ausfällen bei der Ernte. Auch Feldfrüchte an ertragreichen Standorten hätten unter der lang anhaltenden Trockenheit gelitten, teilte Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied am Mittwoch mit. Die Ernteausfälle in Teilen der Bundesrepublik hätten ein "existenzbedrohendes Ausmaß". Dabei geht es nicht nur um Getreide, sondern auch um Tierfutter, da auf manchen Wiesen der zweite und dritte "Schnitt", also das Ernten von Gras, ausgefallen sei. Auch Mais leide unter der Dürre. Dass die Betriebe Futter zukaufen müssten, setze sie zusätzlich unter Druck.



Rukwied forderte erneut finanzielle Hilfen für die Bauern. Bereits Anfang des Monats hatte der Bauernverband vor wetterbedingten Ernteausfällen gewarnt. Der erste Erntebericht vom Mittwoch basiert auf Umfragen über die tatsächlich geernteten Mengen.

Habeck bringt Begrenzung des Viehbestands ins Spiel