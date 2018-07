rbb/Inforadio/D. Lenz Bild: rbb/Inforadio/D. Lenz

- AfD fordert weiter Golzes Rücktritt

Im Skandal um zweifelhafte Krebsmedikamente fordert die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag weiter den Rücktritt von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). AfD-Fraktionsvize Bessin sagte am Mittwoch im Inforadio, Golze habe bislang keine schlüssigen Antworten geliefert. Die Ministerin sei verantwortlich dafür, was in untergeordneten Behörden wie dem Landesamt für Gesundheit passiere. Dort gebe es viel zu wenig Personal, um Pharmaunternehmen zu kontrollieren.





Gesundheitsministerin Golze hat wegen des Medikamentenskandals Konsequenzen für das zuständige Landesamt angekündigt.



Die Linken-Politikerin sagte am Mittwoch in der Sondersitzung, sie werde die Aufsichtsbehörde "auf den Kopf" stellen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Es müsse aufgeklärt werden, warum gegen geltende Regeln verstoßen wurde - ob aufgrund fachlicher Fehleinschätzung oder vorsätzlich.



Der Leiter des Landesamtes für Gesundheit, Detlev Mohr, betonte, seine Mitarbeiter hätten ihn nicht über den Verdacht gegen den Pharmahändler Lunapharm aus Blankenfelde-Mahlow informiert. Er habe von dem Handel mit gestohlenen und möglicherweise unwirksamen Krebsmedikamenten erst durch den Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" erfahren.