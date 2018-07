- Waldbrandgefahr: Feuerwehr gut gerüstet

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat in der "Rheinischen Post" Alarm geschlagen: Wenn es zu richtig großen Waldbränden kommen würde, wäre die deutsche Feuerwehr überfordert. Es gebe zu wenig technisches Gerät. Deutschland habe noch nicht einmal ein adäquates Löschflugzeug. Löschflugzeuge brauche man aber in Deutschland auch gar nicht, sagt Karl-Heinz Knorr, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes. Allerdings könnte die Verfügbarkeit von Bundeswehr-Hubschraubern zum Transport von Löschbehältern verbessert werden.

Die Infrastruktur in den deutschen Wäldern beschreibt Knorr als "sehr gut". Es gebe keine riesigen zusammenhängenden Waldgebiete wie in Griechenland. "Ich glaube nicht, dass sich die Brände in dieser Größenordnung entwickeln können", meint er.