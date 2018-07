Bild: imago/ITAR-TASS

- Handelsstreit: Juncker in Washington

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker geht ohne ein konkretes Angebot in die Handelsgespräche mit US-Präsident Donald Trump. Bei dem heutigen Treffen in Washington gehe es darum, "Handelsspannungen zu entdramatisieren und in einen offenen, konstruktiven Dialog mit unseren amerikanischen Partnern" einzutreten, sagte ein Sprecher von Juncker. "Es gibt keine Angebote." Prof. Dr. Stefan Kooths, Leiter des Prognose-Zentrums im Kieler Institut für Weltwirtschaft, spricht mit Alexander Schmidt-Hirschfelder über das Treffen.

Juncker trifft Trump heute Nachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus. Danach sind Gespräche mit den jeweils zehnköpfigen Delegationen beider Seiten geplant, an denen auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström teilnimmt.

Trump wirft den Europäern vor, die USA generell im Handel zu benachteiligen und kritisiert insbesondere höhere Einfuhrzölle auf Autos. Er droht mittlerweile auch mit Strafzöllen auf europäische Autos.