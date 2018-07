dpa Bild: dpa

Di 24.07.2018 | 12:05

- "Das hat Griechenland noch nie erlebt"

Griechenland wird heimgesucht von den schwersten Waldbränden seit langer Zeit. Mindestens 50 Menschen sind östlich von Athen ums Leben gekommen. Jan Hübel ist Herausgeber der deutschsprachigen Griechenland-Zeitung in Athen: "Als ich gestern aus der Tür herausging, war der Himmel in tieforangenes Licht getaucht, so etwas habe ich noch nie gesehen", berichtet er. Wegen starker Winde und trockener Pinienwälder hätten sich die Flammen unglaublich schnel ausgebreitet. Hoffnung wird jetzt in starke Regenfälle gelegt, auch die Winde sollen abebben.

tagesschau.de © NDR, honorarfrei Weitere Opfer befürchtet - Dutzende Tote bei Waldbränden nahe Athen Die verheerenden Waldbrände bei Athen haben mindestens 50 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 3000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die griechische Regierung hat die EU um Hilfe gebeten.

Angesichts der verheerenden Waldbrände in Griechenland mit Dutzenden Toten hat EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Angehörigen und Freunden der Opfer sein Mitgefühl ausgedrückt. "Mit schwerem Herzen habe ich davon erfahren, dass viele Menschen auf tragische Weise in den verheerenden Feuern in Athen ihr Leben verloren haben", schrieb Juncker am Dienstag in einem Brief an Premierminister Alexis Tsipras, den Junckers Sprecher bei Twitter veröffentlichte. Im Namen der EU-Kommission drücke er seine aufrichtige Anteilnahme aus. In diesen schweren Zeiten stehe man Seite an Seite mit den griechischen Behörden und Menschen, schrieb Juncker.

