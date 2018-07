- Deutschland im Debattenfieber

Kaum eine Fußball-Personalie hat so viel Staub aufgewirbelt wie der Rückzug von Mesut Özil aus der DFB-Nationalmannschaft - vor allem, weil er mit einer Erklärung verbunden war, über die sich rechte und linke "Biodeutsche" ebenso die Köpfe heiß reden wie Deutschtürken oder Türkendeutsche. Wie kommt diese Debatte an der Fußball-Basis an? Darüber spricht Alexander Schmidt-Hirschfelder mit Ersan Parlatan, selbst Türke, Fußballtrainer und Fußball-Lehrer.



Es ist ein Satz, den Mesut Özil bei vielen Gelegenheiten gesagt hat: "Ich bin kein Unruhestifter!" Das klarzustellen, war dem Fußball-Profi immer wichtig. Und wer das weiß, kann sich vorstellen, dass Özil sich seit dem 14. Mai sehr unwohl gefühlt haben muss. Als Unruhestifter wider Willen. Als Streitobjekt.



Sein Spielertalent hat ihm eine große Karriere als Fußballer beschert. Auch deshalb gab er alles, was abseits des Rasens spielte, oft allzu willfährig in fremde Hände. Und alle, mit denen er auf diese Weise zusammenarbeitete, hatten anderes mit ihm vor. Sein Vater Mustafa verhandelte im Namen seines damals gerade den Juniorenteams entwachsenen Sohnes so hart, dass Özil im Boulevard als "Raffzahn" tituliert wurde. Später trennten sich Vater und Sohn beruflich im Streit, persönlich ist der Kontakt bis heute angespannt.



Wer sind Özils Berater?



Özils Berater ist seit einiger Zeit Erkut Sögüt über die Firma "Özil Management", zu der auch Bruder Mutlu Özil und Cousin Serdar gehören. Sögüt, ein promovierter Sportjurist und lizenzierter Spielerberater aus Hannover, wird zugleich als Team-Mitglied bei der Agentur ARP Sportmarketing geführt. Deren Geschäftsführer ist Harun Arslan, der Berater des Bundestrainers. Das machte alle Löw-Entscheidungen über Özil zuletzt immer brisanter.

Social Media schützen ihn vor der Presse



Dass der ungern in der Öffentlichkeit stehende Özil solch ein Social-Media-Star ist, mag zunächst überraschen. Alleine bei Twitter hat er 23 Millionen Follower - das sind mehr als sein Verein FC Arsenal, der FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft zusammen haben. Diese Kanäle boten Özil aber auch immer ein wenig Schutz vor den Medien. Hier teilte er sich mit oder ließ mitteilen.



Medienarbeit war und ist für ihn eine regelrechte Qual. Özil mag wenig über sich erzählen, auch und gerade nicht über die beiden Herzen, die in seiner Brust schlagen. Vielleicht ist auch so zu erklären, warum er die Debatte um sein umstrittenes Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan so lange ausufern ließ.





(mit dpa-Material)