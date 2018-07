dpa Bild: dpa

Di 24.07.2018 | 09:05 | Interviews

- Billig-Airlines: "Die müssen Geld verdienen"

Wenn Sie in den nächsten Tagen mit RyanAir in den Urlaub fliegen, dann sollten Sie auf jeden Fall vorher nachschauen, ob der Flieger auch abhebt. Denn Mittwoch und Donnerstag gibt es Streiks: 600 Flüge sind abgesagt. Auch bei anderen Billigfliegern hakt es. Easyjet erwartet in diesem Jahr höhere Verluste als zunächst gedacht. Eurowings hat immer wieder Flüge gestrichen. Nach der Airberlin-Pleite hätten die Airlines auf schnelles Wachstum gesetzt, das ihnen jetzt zum Verhängnis werde, sagt Cord Schellenberg, Vize-Präsident des Luftfahrt Presseclubs.

Beim Billigflieger Ryanair haben Streiks bereits im ersten Geschäftsquartal 2018/19 auf die Bilanz gedrückt. Hinzu kamen höhere Kosten für Piloten, Crew und Treibstoff sowie niedrigere Ticketpreise. Der Gewinn fiel von April bis Juni um ein Fünftel auf 319 Millionen Euro, wie Europas größter Billigflieger am Montag in Dublin mitteilte. Analysten hatten dies in etwa erwartet. Kunden seien mit dem Kauf von Tickets wegen der jüngsten Streiks zurückhaltender, hieß es. Die Aktienkurse von Fluggesellschaften gaben im Sog der Zahlen europaweit deutlich nach. Ryanair erwartet weitere streikbedingte Flugausfälle im Sommer.

Wann entsteht der Anspruch auf eine Ausgleichszahlung?

Wenn sich die Ankunft um drei Stunden oder mehr verzögert, der Flug kurzfristig ausfällt oder trotz Buchung kein Platz an Bord ist, hat der Fluggast Anspruch auf eine Ausgleichszahlung. Das regelt seit 2005 die Europäische Fluggastrechteverordnung.

Welche Ansprüche hat der Fluggast?

Flugpreis zurück verlangen: Das muss nicht immer von Vorteil sein: Wenn der Passagier danach einen Flug bei einer anderen Gesellschaft bucht, ist der oft deutlich teurer. Die Mehrkosten können aber im Rahmen der Entschädigung, die der Passagier nach der der Europäischen Fluggastrechteverordnung bekommt, geltend gemacht werden.

Ersatzflug buchen: An einem alternativem Ersatztermin, den die Airline auch anbieten kann und der für den Fluggast Sinn macht, kann er einen Ersatzflug buchen.

Betreuungsleistungen: Ab einer Wartezeit von zwei Stunden haben Sie Anspruch auf Mahlzeiten und Getränke. Wenn der Flug sich bis zum nächsten Tag verspätet haben Sie zusätzlich Anspruch auf eine Unterbringung im Hotel und die Fahrt dahin und wieder zurück zum Flughafen.

Wie hoch ist die Entschädigung?

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Entfernung der Strecke. Der Passagier bekommt 250, 400 oder 600 Euro.

Wo kann der Fluggast Ansprüche anmelden?

Fluggäste können ihre Ansprüche direkt bei der Fluggesellschaft anmelden. Dies ist jedoch meist wenig aussichtsreich, weil die Airlines entweder nicht reagieren oder versuchen, die Passagiere mit Gutscheinen abzuspeisen. Wer von der Fluggesell­schaft abge­wimmelt wird, kann bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) in Berlin einen Schlichtungsantrag stellen. Alle deutschen Air­lines und viele ausländische Flug­linien sind mitt­lerweile bereit, an einem Schlichtungs­verfahren bei der Söp teil­zunehmen. Ziel der Schlichtungsstelle ist es, inner­halb von 90 Tagen nach Eingang einer Verbraucher­beschwerde zu einem Schlichtungs­ergebnis zu kommen. Außerdem gibt es Inkassodienste. Diese verlangen zwar eine Provision, verhelfen aber in jedem Fall zu Ihrem Geld.

Was tun bei Streitigkeiten?

Bei Uneinigkeiten oder Streitigkeiten mit der Fluggesellschaft helfen Verbraucherzentralen oder die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personenverkehr.

Ausnahmen

Höhere Gewalt: Dazu zählen: Streiks, Unwetter und Terroranschläge.

Vorankündigung: Wenn die Fluggesellschaft mindestens zwei Wochen im Voraus einen Flugausfall oder eine Umbuchung ankündigt, gibt es nur das Geld zurück oder einen Ersatzflug.