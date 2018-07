- Streik: Diese Rechte haben Sie als Fluggast

Bild: Andreas Arnold/dpa

Heute wollen die in der irischen Gewerkschaft Forsa organisierten Piloten von Ryanair wieder streiken, in den nächsten beiden Tagen folgt das Kabinenpersonal. Der Pilotenstreik wird 24 Stunden dauern und betroffen werden auch diesmal wieder Flüge in Deutschland sein. Auch in Deutschland droht dem Billigflieger im Sommer Ungemach. Noch bis Ende Juli hat die deutsche Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu einer Urabstimmung über unbefristete Streiks bei Ryanair aufgerufen. Linda Kribitz, Rechtsexpertin bei Flightright, klärt über die Passagierrechte bei Streiks auf.



Wann entsteht der Anspruch auf eine Ausgleichszahlung?

Wenn sich die Ankunft um drei Stunden oder mehr verzögert, der Flug kurzfristig ausfällt oder trotz Buchung kein Platz an Bord ist, hat der Fluggast Anspruch auf eine Ausgleichszahlung. Das regelt seit 2005 die Europäische Fluggastrechteverordnung.

Welche Ansprüche hat der Fluggast?

Flugpreis zurück verlangen: Das muss nicht immer von Vorteil sein: Wenn der Passagier danach einen Flug bei einer anderen Gesellschaft bucht, ist der oft deutlich teurer. Die Mehrkosten können aber im Rahmen der Entschädigung, die der Passagier nach der der Europäischen Fluggastrechteverordnung bekommt, geltend gemacht werden.

Ersatzflug buchen: An einem alternativem Ersatztermin, den die Airline auch anbieten kann und der für den Fluggast Sinn macht, kann er einen Ersatzflug buchen.

Wie hoch ist die Entschädigung?

Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Entfernung der Strecke. Der Passagier bekommt 250, 400 oder 600 Euro.

Wo kann der Fluggast Ansprüche anmelden?

Fluggäste können ihre Ansprüche direkt bei der Fluggesellschaft anmelden. Dies ist jedoch meist wenig aussichtsreich, weil die Airlines entweder nicht reagieren oder versuchen, die Passagiere mit Gutscheinen abzuspeisen. Wer von der Fluggesell­schaft abge­wimmelt wird, kann bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) in Berlin einen Schlichtungsantrag stellen. Alle deutschen Air­lines und viele ausländische Flug­linien sind mitt­lerweile bereit, an einem Schlichtungs­verfahren bei der Söp teil­zunehmen. Ziel der Schlichtungsstelle ist es, inner­halb von 90 Tagen nach Eingang einer Verbraucher­beschwerde zu einem Schlichtungs­ergebnis zu kommen. Außerdem gibt es Inkassodienste. Diese verlangen zwar eine geringe Provision, verhelfen aber in jedem Fall zu Ihrem Geld.

Was tun bei Streitigkeiten?

Bei Uneinigkeiten oder Streitigkeiten mit der Fluggesellschaft helfen Verbraucherzentralen oder die Schlichtungsstelle für öffentlichen Personenverkehr.

Ausnahmen

Höhere Gewalt: Dazu zählen: Streiks, Unwetter und Terroranschläge.

Vorankündigung: Wenn die Fluggesellschaft mindestens zwei Wochen im Voraus einen Flugausfall oder eine Umbuchung ankündigt, gibt es nur das Geld zurück oder einen Ersatzflug.