- Fixierung von Psychiatriepatienten nur bei Genehmigung

Fixierungen von Psychiatriepatienten müssen künftig von Richtern genehmigt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Bisherige gesetzliche Regelungen in Bayern und Baden-Württemberg, die keinen Richtervorbehalt für Fixierungen vorsehen, müssen dem Urteil zufolge innerhalb eines Jahres geändert werden. Bisher war von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt, wann Patienten zwangsfixiert werden dürfen. Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Dr. Ralf Brauksiepe, hofft auf eine Annäherung der unterschiedlichen Ländervorgaben durch das Urteil.

Zwei Männer aus Bayern und Baden-Württemberg hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht, weil sie über mehrere Stunden mit Gurten ans Bett gefesselt worden waren. Ein Betroffener wurde in München acht Stunden lang an Füßen, Händen, Bauch, Brust und Kopf so am Bett fixiert, dass er nicht einmal mehr den Kopf bewegen konnte. Er war stark betrunken. In Baden-Württemberg hatte ein Mann in der Psychiatrie mit Gegenständen geworfen. Deswegen wurde er über mehrere Tage zeitweise festgebunden.