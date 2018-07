TV News Kontor Bild: TV News Kontor

Mo 23.07.2018 | 13:05 | Interviews

- Obdachlose lebensgefährlich verletzt

Am S-Bahnhof Schöneweide sind in der Nacht zu Montag zwei Obdachlose angegriffen und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Unbekannter übergoss sie mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündete sie an; die beiden Männer erlitten schwere Brandverletzungen. Von dem Täter fehlt jede Spur. Über den aktuellen Stand der Dinge sprach Leon Stebe mit RBB-Reporter David Donschen.

Die 47 und 62 Jahre alten Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wegen ihrer Verletzungen konnten sie bisher nicht von der Kriminalpolizei befragt werden.

Die beiden Obdachlosen schliefen an den Fahrstühlen vor dem Bahnhof, als sie gegen 23 Uhr angegriffen wurden. Auch die Habseligkeiten der Männer wurden übergossen und in Brand gesteckt. Ob es sich dabei etwa um Benzin oder um hochprozentigen Schnaps handelte, war zunächst unklar. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, sagte ein Sprecher am Montag dem rbb. Nach seiner Tat flüchtete der Mann unerkannt. Zunächst hatten Medien von zwei Angreifern geschrieben.

Passanten holten einen Feuerlöscher aus dem benachbarten Imbiss und kamen den Männern zu Hilfe, bestätigte ein Mitarbeiter des Imbisses dem rbb. Das Motiv der Tat ist unklar, die Mordkommission ermittelt nun wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Falls sich der oder die Täter im Bahnhof aufhielten, könnten sie von den dortigen Kameras gefilmt worden sein.

Mahnwache am Montagabend geplant