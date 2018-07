imago/Seeliger Bild: imago/Seeliger

Mo 23.07.2018 | 07:25 | Interviews

- Die verrohte Gesellschaft – woher kommt dieser Hass?

Polizisten, Behördenmitarbeiter, Sanitäter: Vor allem jene, die in der Öffentlichkeit arbeiten und für die Einhaltung gesellschaftlicher Regeln sorgen, haben zunehmend Probleme. Sie beklagen einen deutlichen Anstieg von Respektlosigkeit und Gewalt. Mit diesem Phänomen beschäftigt sich am Montagabend ab 22:45 Uhr eine Dokumentation im Ersten. Die Verrohung hat inzwischen weite Kreise der Gesellschaft erfasst. Warum? Und was kann man dagegen tun? Das fragen wir den Konfliktforscher Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer.