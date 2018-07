Bild: dpa/Kay Nietfeld

- Kleiner Minister-Ckeck: Andreas Scheuer

Der Bundestag hat Sommerpause, viele Ministerinnen und Minister sind im Urlaub oder auf Sommertour. Zeit für einen Minister-Check! In dieser Woche wollen wir auf Ressortleiter schauen, die nicht so im Vordergrund standen wie Horst Seehofers Flüchtlingspolitik. Den Anfang macht am Montag der Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Welches Zwischenzeugnis stellt ihm der Infrastruktur-Wissenschaftler Gerd-Axel Ahrens aus?