Mo 23.07.2018 | 09:25 | Interviews

- Jugendliche wissen "relativ wenig" über HIV

An diesem Montag beginnt in Amsterdam die 22. Internationale Aids-Konferenz. 18.000 Fachleute aus aller Welt tauschen sich aus – unter dem Motto "Breaking Barriers, Building Bridges". Eines der Schwerpunktthemen in Amsterdam ist die gefährliche HIV-Epidemie in Osteuropa. Dort steigen die Infektionszahlen dramatisch an, vor allem in Russland. Daniel Nagel, Leiter des Vereins "Jugend gegen Aids", meint HIV habe inzwischen seinen Schrecken verloren. Jugendliche "denken immer an schwul, an Afrika und an Drogen. Dementsprechend beziehen sie das Thema häufig nicht auf sich."