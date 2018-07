- Glaeske: "Das Ministerium hätte eingreifen müssen"

Die brandenburgische Landesregierung zieht Konsequenzen aus dem Pharma-Skandal um vermutlich gestohlene Krebsmedikamente. Gesundheitsministerin Golze entzog dem Pharma-Großhändler Lunapharm die Betriebserlaubnis, zudem kündigte sie eine Umstrukturierung ihrer Behörde an. Gegen einen Mitarbeiter des zuständigen Fachbereichs Arzneimittelaufsicht wurde Strafanzeige erstattet. "Das Ministerium ist federführend bei der Aufsicht über die Arzneimittelsicherheit", betont der Pharmakologe Prof. Gerd Glaeske. Die dortigen Vorgänge bezeichnet er als "Verantwortungslosigkeit gegenüber Patientinnen und Patienten."

Für alle Betroffenen hat das Brandenburger Gesundheitsministerium eine Hotline eingerichtet. Sie ist täglich von 10 bis 16 Uhr zu erreichen. Die Rufnummer in Potsdam lautet 0331- 866 5020.

Im Zusammenhang mit dem aktuellen Medikamentenskandal in Brandenburg um den Verkauf mutmaßlich gestohlener Krebsmittel ist dem Arzneimittelunternehmen Lunapharm die Betriebserlaubnis entzogen worden.

Der Bescheid über den Entzug der Genehmigung sowie der Herstellungs- und Großhandelserlaubnis sei am Freitagnachmittag zugestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Potsdam mit.