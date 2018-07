Bild: dpa/Daniel Bockwoldt

Sa 21.07.2018 | 08:04 | Interviews

- Blaualgen-Alarm: Badeseen unter Beobachtung

Jedes Jahr wieder treten sie auf, die grünen Schleier auf Seen und Gewässern. Bei Badegästen sorgen sie für Beunruhigung. Über die warmen Temperaturen freuen sich die Bakterien besonders. Was Sie wissen sollten, bevor Sie sich ins Nasse trauen, erfahren Sie im Gespräch mit Frau Prof. Rita Adrian, Biologin am IGB Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei.

Das Badeverbot für den Fahrländer See in Potsdam soll auch am Wochenende bestehen bleiben. Wegen starken Befalls mit Blaualgen hatte die Stadt am Mittwoch das Verbot ausgesprochen. Dieses gelte auch weiterhin, teilte die Behörde am Freitag auf Nachfrage mit. "Das Badeverbot bleibt solange aufrechterhalten, wie sich die Algen beziehungsweise die Cyanobakterien im Fahrländer See nennenswert nachweisen lassen", sagte Stefan Schmidt, Arbeitsgruppenleiter der Unteren Wasserbehörde bei der Stadt Potsdam.





Entwarnung für Berliner Flughafensee