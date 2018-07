- Stauffenberg: "Mein Großvater war Patriot, kein Nationalist"

Am 20. Juli wird in Deutschland an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler 1944 erinnert. Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg mussten für ihren Widerstand mit ihrem Leben bezahlen. Am Bendler-Block, dem Ort ihrer Hinrichtung, gibt es seit 50 Jahren eine Gedenkstätte. Deren Leiter Johannes Tuchel betont im Inforadio: "Erst 1968 wurde die Gedenkstätte eröffnet. Das beweist, wie schwer es die Anerkennung des Widerstands im Dritten Reich hatte und auch noch hat." Zugleich übt er massive Kritik an Versuchen der AfD, Widerständler für sich zu vereinnahmen.