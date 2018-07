imago/Florian Gaertner/photothek.net Bild: imago/Florian Gaertner/photothek.net

Fr 20.07.2018 | 15:25 | Interviews

- "Es wurde nicht im Sinne der Patienten gehandelt"

Die Brandenburger Landesregierung zieht Konsequenzen aus dem Skandal um gestohlene Krebsmedikamente - dem Pharmahändler Lunapharm wurde die Betriebs- und Handelserlaubnis entzogen. Die Krebsmedikamente sollen in griechischen Kliniken gestohlen worden sein. Das ARD-Politmagazin "Kontraste" deckte den Skandal auf, Caroline Walter recherchierte den Fall. Sie sagte im Inforadio, die wirtschaftlichen Interessen des Pharmahändlers seien in den Vordergrund gestellt worden - eine Warnung an Patienten erfolgte dagegen nicht.

Eine Woche nach Bekanntwerden des illegalen Handels mit Krebsmedikamenten hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) dem Pharma-Großhändler Lunapharm die Betriebserlaubnis entzogen. Außerdem kündigte sie eine Umstrukturierung ihrer Behörde an. So habe sie die Arzneimittelaufsicht von der Abteilung 4 ihres Hauses auf die Abteilung 1 übertragen. Die Referatsleitung, die bisher dafür zuständig war, werde mit anderen Aufgaben betraut, teilte Golze weiter mit.

Service Telefon-Hotline Beratung für Betroffene Für alle Betroffenen hat das Brandenburger Gesundheitsministerium eine Hotline eingerichtet. Sie ist täglich von 10 bis 16 Uhr zu erreichen. Die Rufnummer in Potsdam lautet 0331- 866 5020.

Zudem sei gegen einen Mitarbeiter des zuständigen Fachbereiches am Freitag Strafanzeige erstattet worden. "Ihm habe ich heute außerdem ein Verbot zur Führung der Dienstgeschäfte erteilt", erklärte die Gesundheitsministerin. "Es wurde nach allem, was wir jetzt wissen, eindeutig gegen bestehende Regeln verstoßen", erklärte Golze und sprach von einem "Behördenversagen".

Auch dem Landesamt für Gesundheit drohen Konsequenzen

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Golze scharfe Kritik am Brandenburger Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) geübt. Der Aufsichtsbehörde, die dem Golze-Ministerium untersteht, war vorgeworfen worden, trotz Hinweisen zu den möglicherweise gestohlenen Medikamenten nicht aktiv geworden zu sein. Am Donnerstag hatte sich auch die Brandenburger Staatsanwaltschaft zu dem Fall geäußert und mitgeteilt, dass bereits seit April 2017 gegen Lunapharm ermittelt werde.

Infos im WWW Brandenburger Gesundheitsministerium - Gestohlene Medikamente: Fragen und Antworten

Golze hatte gesagt, dass sie darüber nicht informiert worden sei. Am Freitag erklärte die Linken-Politikerin, dass das Ministerium "mögliche Disziplinarverfahren sowie eventuelle arbeitsrechtliche Schritte gegen betroffene Beschäftigte des LAVG an sich ziehen und durchführen" werde. Am Freitag war bekannt geworden, dass die gestohlenen Medikamente nicht auf direktem Weg an Apotheken in Brandenburg geliefert worden seien. Wie Brandenburgs Staatssekretärin Hartwig-Tiedt dem rbb sagte, gingen die Medikamente in mehrere Bundesländer, aber auch in Nachbarländer der Europäischen Union. Auch eine Apotheke in Berlin wurde beliefert. Es seien Medikamente verkauft und möglicherweise auch verabreicht worden, so Hartwig-Tiedt, "von denen wir nicht hundertprozentig sagen könne, in welchem Zustand sie waren".

"Kontraste"-Autorin: "Organisationsversagen" im Brandenburger Gesundheitsministerium