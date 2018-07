Pool via ap Bild: Pool via ap

Fr 20.07.2018 | 12:05 | Interviews

- Brexit-Minister in Brüssel: Viele Fragezeichen

Ende März 2019 verlässt Großbritannien die EU - mit oder ohne Austrittsabkommen. Noch ist ein solches Abkommen nicht in Sicht, deshalb hat die EU-Kommission jetzt die Warnflagge hochgezogen: Unternehmen und staatliche Stellen sollten sich auf alle Szenarien vorbereiten, auch auf einen harten Brexit ohne Vertrag. An diesem Freitag sitzen erstmals der neue Brexit-Minister Dominic Raab und der EU-Ministerrat an einem Tisch. Unser Brüssel-Korrespondent Samuel Jackisch sieht noch viele offene Fragen.

Landen auch im April noch britische Flieger in Düsseldorf? Gibt es noch italienischen Mozzarella in Manchester? Können deutsche Autobauer stressfrei produzieren? Lauter wichtige Brexit-Fragen, die bei den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt mit auf dem Tisch liegen.



Die britische Premierministerin Theresa May hat nun endlich ihre Pläne vorgelegt, wie ihr Land auf Dauer mit der Europäischen Union Handel treiben und zusammenarbeiten will. Allerdings ist nicht nur sie selbst damit tief in den politischen Schlamassel geschlittert. Sie bringt auch die EU aus diversen Gründen in die Zwickmühle. Am Freitag beraten die 27 bleibenden Staaten, wie sie damit umgehen. Es ist ein außerordentlich heikles Unterfangen.



