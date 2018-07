- Merkel beklagt schroffe Töne und verlorenes Vertrauen

Migrations- und Asylpolitik, das Verhältnis zu US-Präsident Trump und zu Bundesinnenminister Seehofer, die Zukunft von Diesel-Fahrzeugen - es gab kaum ein Thema, das bei der Sommer-Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel nicht angesprochen wurde. Julia Barth aus dem ARD-Hauptstadtstudio erlebte "eine typische Angela Merkel" - die letzten, kräftezehrenden Wochen habe man ihr nicht angesehen.

Im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA auf eine Lösung am Verhandlungstisch. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker werde in der kommenden Woche bei seiner Reise nach Washington Vorschläge machen, wie man in einen "Gesprächsprozess" kommen könne, sagte Merkel am Freitag in Berlin. Man werde darüber reden, was möglich sei. EU-Gegenmaßnahmen seien die "mit Abstand schlechtere Lösung".