Fr 20.07.2018 | 09:25 | Interviews

- Gedenken an den Widerstand: "Die AfD benimmt sich unverschämt"

Am 20. Juli wird in Deutschland an das gescheiterte Attentat auf Adolf Hitler 1944 erinnert. Wehrmachtsoffiziere um Claus Schenk Graf von Stauffenberg mussten für ihren Widerstand mit ihrem Leben bezahlen. Am Bendler-Block, dem Ort ihrer Hinrichtung, gibt es seit 50 Jahren eine Gedenkstätte. Deren Leiter Johannes Tuchel betont im Inforadio: "Erst 1968 wurde die Gedenkstätte eröffnet. Das beweist, wie schwer es die Anerkennung des Widerstands im Dritten Reich hatte und auch noch hat." Zugleich übt er massive Kritik an Versuchen der AfD, dieses Thema für sich zu vereinnahmen.



Der 20. Juli 1944 gilt als Symbol des militärischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. An diesem Tag versuchte der 36-jährige Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Adolf Hitler zu töten. Nach dem Tod des Diktators sollte mit den Westalliierten über ein Ende des Zweiten Weltkrieges verhandelt werden. Doch der Umsturz deutscher Offiziere scheiterte.



Bei der Explosion der im "Führerhauptquartier Wolfsschanze" in Ostpreußen (heute Polen) abgestellten Zeitbombe starben 5 von 24 Anwesenden. Hitler überlebte den Anschlag aber leicht verletzt. Von Hitlers Tod überzeugt, setzte der bereits nach Berlin zurückgeflogene Stauffenberg die «Operation Walküre» in Gang. Sie war ursprünglich ein Plan der Wehrmacht zur Unterdrückung eines möglichen Aufstandes im Krieg, der von den Offizieren umfunktioniert wurde.



Am späten Abend des 20. Juli wurde klar, dass der Anschlag gescheitert war. Noch in der Nacht wurden Stauffenberg und weitere Beteiligte in Berlin im Bendlerblock - damals Sitz des Heeresamtes - hingerichtet. Insgesamt fielen rund 200 Mitverschwörer des Attentats der Nazi-Justiz zum Opfer.

Gedenkfeier in Berlin