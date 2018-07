imago/imagebroker Bild: imago/imagebroker

Fr 20.07.2018 | 07:05 | Interviews

- Hermann: "Unsere Autohersteller können saubere Technologie"

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) trifft sich in Stuttgart mit Daimler-Chef Zetsche, Porsche-Chef Blume, Bosch-Chef Denner, IG-Metall-Chef Zitzelsberger und ENBW-Chef Mastiaux. Das Thema: Die Zukunft des Autostandortes Deutschland. "Unsere Automobilwirtschaft kann mehr als sie in den letzten Jahren gezeigt hat", meint Winfried Hermann (Grüne), Verkehrsminister in Baden-Württemberg. Oft dauere es aber zu lange, bis ein umweltfreundliches Auto serienreif sei, schränkt er ein. Die Wirtschaft müsse schneller werden, fordert er.