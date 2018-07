- Schlag gegen organisierte Kriminalität

Berliner Ermittler haben in der vergangenen Woche 77 Immobilien im Wert von rund zehn Millionen Euro beschlagnahmt - es besteht der Verdacht, dass das Vermögen aus Straftaten stammt. Die Ermittlungen richten sich gegen Mitglieder einer arabischen Großfamilie, wie Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Mittag auf einer Pressekonferenz bestätigten. Torsten Mandalka befasst sich seit längerem mit der Clan-Szene - er erläutert, welche kriminellen Strukturen sich innerhalb dieser Familie herausgebildet haben.

In Berlin haben Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt am Donnerstagmittag auf einer Pressekonferenz über ihren jüngsten Schlag gegen die organisierte Kriminalität berichtet.



Dabei haben die Ermittler bestätigt, dass am vergangenen Freitag insgesamt 77 Immobilien im Wert von 9,3 Millionen Euro beschlagnahmt worden sind. Es bestehe der Verdacht, dass das Vermögen aus Straftaten stammt. Konkret geht es den Angaben zufolge um einen Überfall auf eine Bank am Mariendorfer Damm. Die erbeutete Millionen-Summe sei bis heute nicht aufgetaucht.



Laut Staatsanwaltschaft richten sich die Ermittlungen gegen eine arabische Großfamilie, die auch hinter dem spektakulären Raub einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum stecken soll.