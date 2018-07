- Schreiber: "Rechtsstaat muss alle Instrumente nutzen"

Eine arabischstämmige Großfamilie soll in großem Stil Immobilien mit gestohlenem Vermögen gekauft haben. Nun wurden 77 dieser Immobilien beschlagnahmt - ein großer Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Tom Schreiber ist Innen-Experte der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, er forderte im Inforadio ein geschlossenes Vorgehen des Staates gegen die kriminellen Clan-Strukturen. Und: Man müsse auch darüber nachdenken, wie man mit Kindern und Jugendlichen aus diesen Familien umgehe.



Der Anstoß zu den aktuellen Ermittlungen gegen einen arabischen Clan und die Beschlagnahmung von Vermögen war ein großer Einbruch in eine Sparkasse im Oktober 2014 in Berlin. Das sagte Staatsanwalt Bernhard Mix auf der Pressekonferenz in Berlin. Mehr als 100 Schließfächer seien damals aufgebrochen worden. Die Polizei fasste die Täter, die Beute von mehr als neun Millionen Euro blieb aber verschwunden. Dann sei aufgefallen, dass der Bruder eines Täters, der bis dahin nur von Hartz IV lebte, diverse Eigentumswohnungen in Berlin und im Umland kaufte, sagte Mix. Auch Grundstücke seien 2015 gekauft worden.