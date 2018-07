imago/Jürgen Ritter Bild: imago/Jürgen Ritter

Do 19.07.2018 | 09:05 | Interviews

- Gerechtigkeit wichtiger als Geld

Eine gerechte Behandlung ist wichtiger ist Geld. Das ist ein Ergebnis einer der größten multidisziplinären Langzeitstudien weltweit. Über 80 Wissenschaftler stellen in Berlin ihre Forschungsergebnisse zum Leben in Deutschland vor - auf der Basis von Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP). Zentrales Thema der Konferenz: Die soziale Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Menschen, die sich gerecht behandelt fühlen, gehen eher wählen und sind eher bereit, niedrige Einkommen in Kauf zu nehmen, sagt Prof. Dr. Stefan Liebig, Leiter des SOEP im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.