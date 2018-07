imago/STPP Bild: imago/STPP

Mi 18.07.2018

- Wie die S-Bahn die Unpünktlichkeit in den Griff kriegen will

Die Berliner S-Bahn hat ein Pünktlichkeitsproblem. Das ist kein Geheimnis. Am Mittwoch stellt S-Bahn-Chef Peter Buchner die Pläne vor, wie diese Schwierigkeiten in den Griff bekommen werden sollen. Die sollen vor allem eine Botschaft an die Kunden signalisieren, meint Landespolitikreporter Thorsten Gabriel: "Seht her, wir haben euch im Blick!"



Die Berliner S-Bahn ist neben Hamburg nicht nur die älteste in Deutschland - sie hat auch das längste Streckennetz (331 Kilometer), die meisten Bahnhöfe (166) und die meisten Fahrgäste (1,4 Millionen täglich). Allerdings kann man sich für solche Superlative nichts kaufen, und viele S-Bahn-Kunden klagen schon seit Jahren über mangelnde Pünktlichkeit, über zu volle Züge und die ständigen Bauarbeiten. Doch das soll nun alles besser werden. Mit einer groß angelegten, sogenannten "Qualitätsoffensive" soll die S-Bahn wieder in die erste Liga der europäischen Nahverkehrssysteme aufsteigen. Der hat sie bis zum Beginn ihrer Krise im Jahr 2008 schon einmal angehört.

"Mit den Werten der letzten Monate sind auch wir nicht zufrieden" Am Mittwochvormittag wollen der langjährige S-Bahn-Chef Peter Buchner und der Bahn-Bevollmächtigte Alexander Kaczmarek rund 180 Punkte aufzeigen, mit denen die S-Bahn besser und auch wieder pünktlicher werden soll. "Mit den Werten der letzten Monate sind auch wir nicht zufrieden", heißt es in der Einladung zum Pressetermin, der um 10 Uhr im Hauptbahnhof am Europaplatz stattfinden soll. Deshalb hätten alle am S-Bahn-Betrieb beteiligten Konzerngesellschaften gemeinsam "ein großes Maßnahmenpaket" geschnürt. Im Fokus stünden dabei "höhere Pünktlichkeit, eine bessere Qualität - und damit mehr Kundenzufriedenheit". Verspätungen von unter vier Minuten werden nicht mitgezählt Vor allem mehr Pünktlichkeit dürften sich viele Fahrgäste sehnlichst wünschen. Zwar ist im Verkehrsvertrag zwischen der S-Bahn und den beiden Ländern Berlin und Brandenburg vereinbart, dass 96 Prozent der Züge pünktlich sein müssen. Aber dieser Wert schrumpfte zuletzt immer weiter. Wie aus dem Qualitätsbericht des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg hervorgeht, betrug die Quote im Jahr 2017 nur noch 94,7 Prozent. 2016 waren es noch 95,5 Prozent. Dabei werden Verspätungen unter vier Minuten noch nicht einmal mitgezählt - im Sinne des Vertrags gelten sie gar nicht als Verspätung. Durchfahrt verspäteter Züge ist schon wieder vom Tisch Eines der rund 180 Vorhaben war schon vorab durchgedrungen. Es besagte, dass verspätete Züge auf dem westlichen Ring an zwei Bahnhöfen einfach durchfahren, nämlich am Bahnhof Halensee und am Hohenzollerndamm. Damit sollte der Rückstand aufgeholt werden, aber bereits wartende Fahrgäste hätten auf den beiden Bahnhöfen dadurch noch länger warten müssen. Und wer an einem der beiden Bahnhöfe aussteigen wollte, hätte anschließend wieder zurückfahren müssen. Nach heftigen Protesten des Fahrgastverbandes hielt sich der durchaus ernstgemeinte Vorschlag allerdings nur gut eine Woche. Bereits am Dienstag zog die S-Bahn die Idee wieder zurück. Es habe dafür "keine uneingeschränkte Zustimmung seitens der Kunden und des Bestellers" gegeben, teilte ein Unternehmenssprecher mit.