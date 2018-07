- Fahrgastverband: "Die Bahn hat sehr gut vorgelegt"

Die Berliner S-Bahn will künftig mehr Pünktlichkeit und einen besseren Service bieten. Am Mittwoch wurden dazu verschiedene Maßnahmen vorgestellt. Bis 2025 sollen dafür über 30 Millionen Euro ausgegeben werden. Der Sprecher des Berliner Fahrgast-Verbandes, Jens Wieseke, lobte das Programm - es komme allerdings zu spät. Zudem fehlten Verbesserungen bei der Ringbahn - sie sei "eigentlich nur ein großes, schönes Provisorium, sie muss endlich entwickelt werden".

Für die Fahrgäste der Berliner S-Bahn soll der Zugverkehr in den nächsten Jahren zuverlässiger werden. Ein Programm bis 2025 sieht vor, Störquellen in der Technik des Schienennetzes und in den Fahrzeugen zu beseitigen. Die Deutsche Bahn will dafür 32 Millionen Euro extra ausgeben. Mit dem Geld sollen auch 100 Lokführer pro Jahr zusätzlich ausgebildet und eine Reihe von Bahnhöfen verschönert werden, kündigte der Berliner Bahn-Bevollmächtigte Alexander Kaczmarek am Mittwoch an. Schon länger geplant ist, die S-Bahn-Flotte bis Ende 2023 um 222 Wagen oder rund 15 Prozent zu vergrößern, um so auf die wachsende Fahrgastzahl zu reagieren.