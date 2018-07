imago/snapshot-photography/F.Boillot Bild: imago/snapshot-photography/F.Boillot

- Feinberg: "In Zukunft haben solche Fälle ein anderes Gewicht"

"Ihr werdet alle in den Gaskammern landen. Euch will keiner hier" - sechs Minuten lang dauert die antisemitische Hasstirade, die der Berliner Gastronom Yorai Feinberg über sich ergehen lassen muss. Seine Freundin filmt den Vorfall. Das Video wird tausendfach in sozialen Netzwerken geteilt und entfacht eine neue Debatte über Antisemitismus. Feinberg wird noch immer regelmäßig bedroht und angefeindet: nicht auf offener Straße, sondern im Netz. Von den Behörden fühlte er sich im Stich gelassen - doch das hat sich geändert.



