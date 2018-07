imago/Xinhua Bild: imago/Xinhua

Di 17.07.2018 | 10:05 | Interviews

- "Für Trump gibt es kein 'win-win'"

Die Europa-Reise von Donald Trump hinterlässt eine Menge Irritationen und viele offene Fragen, nicht nur in seiner Heimat USA, sondern insbesondere auch in Europa. Der Politologe Josef Janning sieht in Trumps Verhalten eine Methode nach dem Motto "teilen und herrsche" - und erklärt, warum ausgerechnet Deutschland eines der Lieblingsopfer Trumps ist.



Brüssel, London, Helsinki – das waren die Stationen der Europa-Reise des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Viel Lärm, viele Diskussionen begleiteten diese Reise – ob beim Nato-Gipfel, wo er mit dem Austritt der USA drohte, Deutschland als "von Russland kontrolliert" beschimpfte – oder in London, wo er die britische Premierministerin Theresa May brüskierte mit einem Interview, in dem er unter anderem ihren Widersacher Boris Johnson über den grünen Klee lobte. Und dann kam Helsinki und das Treffen mit Wladimir Putin. Ein Treffen, dessen Ergebnis selbst Trumps eigene Partei empört – ganz zu schweigen von seinen politischen Gegnern und dem überwiegenden Teil der Amerikaner.

"Die Vorstellung eines 'win-win' teil Trump nicht"

Josef Janning ist Politologe und Leiter des Berliner Büros der Denkfabrik "Council on Foreign Relations". Auch er sieht bleibende Irritationen, jedoch weniger ob der Inhalte, denn ob der Rhetorik und der Strategie des US-Präsidenten: "Er verwischt seine Spuren. Immer wenn er mit denen zusammentrifft, die er zuvor heftig kritisiert, dann ist immer alles toll und die Beziehung ist großartig und der Partner, den man vorher noch für einigermaßen unfähig gehalten hat, macht einen guten Job. Das ist die Methode Trump – und die lässt natürlich Irritation und Ratlosigkeit zurück."



Für Donald Trump und viele in seinem Umfeld bestehe die Welt aus einer Mischung aus Kooperation und Konflikt, so Jannings. "Das ist ein Ringen zwischen Akteuren, die Macht haben und da kann es nur Sieger und Verlierer geben. Diese Vorstellung von gemeinsamem "win-win", teilt Trump nicht."

"Die Zweifel an der Idee der NATO sind erheblich gewachsen"