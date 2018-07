- "Vor einem Tyrannen selbst erniedrigt"

Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin fällt die Bewertung in den USA weitgehend negativ aus. Demokraten wie Republikaner kritisierten Trumps Auftritt. USA-Korrespondentin Katrin Brand sagt: Viele haben das Gefühl, der Präsident verrate das Land und insbesondere seine eigenen Geheimdienste.

Die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump bei der Pressekonferenz mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin haben in Washington parteiübergreifend empörte Reaktionen ausgelöst. Die oppositionellen Demokraten bezeichneten den Auftritt Trumps als "beschämend". In der gesamten Geschichte der USA habe noch nie ein Präsident einen "Widersacher" derart unterstützt, wie dies Trump jetzt getan habe, erklärte der Chef der Demokraten im Senat, Chuck Schumer. "Er stellt sich selber über das Land."

Auch in Trumps eigener Partei regte sich Unmut: "Der Präsident muss anerkennen, dass Russland nicht unser Verbündeter ist", sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan. "Es ist keine Frage, dass Russland in unsere Wahl eingegriffen hat und weiterhin versucht, die Demokratie hier und weltweit zu untergraben."

Der oppositionelle Abgeordnete Jimmy Gomez warf Trump vor, das eigene Land an Russland zu "verkaufen". Sein Versäumnis, die USA zu verteidigen, "ist am Rande des Hochverrats". Alle US-Bürger "sollten besorgt sein".

Trump stellt sich nicht auf Seite der US-Geheimdienste

Die Kritik entzündet sich vor allem am Umgang Trumps mit den Vorwürfen gegen Russland, in den Wahlkampf 2016 eingegriffen zu haben. Die US-Justiz klagte in der vergangenen Woche wegen der Cyberattacken zwölf Mitarbeiter des russischen Militägeheimdienstes GRU an. Die Angriffe hatten sich unter anderem gegen die Parteizentrale der Demokraten und die Wahlkampagne von deren Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gerichtet.

Trump hatte sich bei der Pressekonferenz nach dem Gipfel in Helsinki nicht eindeutig auf die Seite der US-Geheimdienste gestellt. Stattdessen hatte Trump das Dementi Putins "extrem stark und kraftvoll" genannt. Ryan verwies darauf, dass nicht nur die Geheimdienste selber, sondern auch der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses von einem Eingreifen Russlands überzeugt seien.

Trump verteidigt sich

Der US-Präsident selbst verteidigte sich später auf Twitter gegen die Kritik. Auf dem Rückweg in die USA schrieb er, er habe Vertrauen in seine Geheimdienstler. "Aber um eine bessere Zukunft aufzubauen, erkenne ich auch an, dass wir nicht nur auf die Vergangenheit schauen dürfen." Die USA und Russland seien die zwei größten Atommächte der Welt. "Wir müssen uns verstehen!"

Das Weiße Haus teilte mit, der Präsident werde sich nach seiner Rückkehr aus Helsinki im Laufe des Tages mit Mitgliedern des US-Kongresses treffen, um über die Kritik zu sprechen.