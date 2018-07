- Digitale Patientenakte: "Diese Daten sind viel Geld wert"

Bis 2021 soll sie kommen, die "digitale Patientenakte". Mehrere Krankenkassen haben dazu schon Pilotprojekte, zum Beispiel die Techniker Krankenkasse (TK). Versicherte sollen dann per Smartphone und Tablet auf ihre Patientendaten zugreifen können. Susanne Mauersberg vom Verbraucherzentrale Bundesverband lobt die Pläne, warnt aber auch die Patienten: "Man muss mit diesen Daten sehr vorsichtig umgehen."



Das Gesundheitssystem soll digitaler werden, einfacher für die Patienten - so will es die Große Koalition. Gesetzlich Versicherte sollen jederzeit per Smartphone oder Tablet ihre persönliche Patientenakte einsehen können und so immer Zugriff auf die medizinischen Daten haben, die der Arzt dokumentiert. Die Anwendung soll allerdings freiwillig sein. Spätestens 2021 soll das gehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will aber schon jetzt für Rechtssicherheit sorgen, um das Ganze zu beschleunigen.

Susanne Mauersberg ist Referentin für Gesundheitspolitik beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie unterstützt Spahns Pläne: "Wir finden das sehr gut und das läuft ja jetzt auch schon in Form von Modellprojekten. Das würde bedeuten, dass wenn es Rechtssicherheit gibt, man das ausweiten kann."

Geschützt werden sollen die Daten durch ein PIN-Verfahren, aber die Datenschutz- und Sicherheitsbedenken liegen auf der Hand. Susanne Mauersberg fordert deswegen Aufklärungsarbeit: "Da muss auch das Bewusstsein bei den Bürgern da sein. Diese Daten sind sehr viel Geld wert viele Konzerne wollen sie haben. Man muss mit diesen Daten sehr vorsichtig umgehen."