Alle Welt redet von Diesel-Fahrverboten für PKW, doch was ist eigentlich mit den Wasserstraßen in der Hauptstadt? Dort pusten teilweise uralte Schiffsmotoren ihren ungefilterten Dreck in die Luft. Der Berliner Senat versucht seit Jahren erfolglos, die Reeder zu bewegen, ihre alten Dieselmotoren nachzurüsten. Nun gibt es einen neuen Anlauf, sagt Umwelt-Staatssekretär Stefan Tidow von den Grünen.