- EKD-Präses verteidigt private Seenotrettung

Zivile Flüchtlings-Rettungsschiffe sitzen auf Malta fest und dürfen nicht mehr auf das Mittelmeer auslaufen, um Menschen auf der Flucht vor dem Ertrinken zu retten. Der EKD-Migrationsexperte Präses Manfred Rekowski besucht zurzeit die festgesetzten Seenotretter auf Malta. Er klagt über vorgeschobene Gründe für die Festsetzung der Schiffe und fordert einen "Masterplan Flucht", der sich ernsthaft mit dem Weltproblem auseinandersetzen soll.

629 Menschen sind im Juni im Mittelmeer ertrunken, beim Versuch, nach Europa zu flüchten. Mehr Tote verhindern wollen zivile Seenotretter, doch deren Arbeit ist im Moment schwierig - bis unmöglich. Vor allem Italien verweigert ihren Schiffen die Einfahrt in seine Häfen. Aber auch Malta fährt einen harten Kurs. Der Kapitän des Seenotrettungsschiffs "Lifeline" muss sich dort vor Gericht verantworten und gleichzeitig werden Schiffe von anderen Organisationen – wie die "Sea-Watch" dort in den Häfen festgehalten und dürfen nicht auslaufen.

Argumente, mit denen die Schiffe am Auslaufen gehindert werden, findet Rekowski nicht nachvollziehbar: "Das sind so formalrechtliche Dinge. Es wirkt schon so, als seien das sehr vorgeschobene Argumente und als wolle man nicht, dass diese humanitäre Aufgabe wahrgenommen wird. Die nach wie vor notwendig ist, weil Menschen, deren Lebensverhältnisse unmenschlich sind, die politisch verfolgt werden, sich auf den Weg machen, weil sie nach einer Zukunft suchen. Und da ist es keine Lösung, dass man die Notrettungsschiffe nicht auslaufen lässt."

Die Argumentation, die Rettungsschiffe selbst seien es, die die Menschen zur Flucht motivieren würden, in der Hoffnung gerettet zu werden, bezeichnet Rekowski als "groben Unfug": "Es gibt Notsituationen, wo man helfen muss. Das tut die Bergwacht in den Bergen, die DLRG an Badeseen. Und so ist das hier auch. Ohne, dass es Seenotrettungsschiffe gab, haben sich Menschen zu Tausenden auf den Weg gemacht und sind im Mittelmeer umgekommen."