- PRO und CONTRA: Strafgebühr in Notaufnahmen

Schon länger wird darüber diskutiert, wie die Situation in den Krankenhaus-Notaufnahmen verbessert werden kann: Häufig sind sie überfüllt, auch weil manche Patienten ins Krankenhaus gehen, statt einen niedergelassenen Arzt aufzusuchen. Um das zu ändern, fordert der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, eine Strafgebühr: Wer ohne Not in die Notaufnahme geht, soll eine Extra-Gebühr zahlen. Eine gute Idee? Unsere Kollegen Uwe Lueb und Horst Kläuser aus dem ARD-Hauptstadtstudio sind da unterschiedlicher Meinung.



Uwe Lueb: PRO "Wer nicht hören will, muss fühlen" sagt der Volksmund - und Recht hat er. Notaufnahmen der Krankenhäuser sind eben genau das: Not-Aufnahmen. Schon lange nutzen sie zu viele zu oft als Arztpraxen mit verlängerten Öffnungszeiten. Weil es bequem ist, irgendwann nach Feierabend oder am Wochenende zum Arzt zu gehen, befreit von Alltagspflichten oder weil man sich schlicht nicht getraut hat, während der Arbeitszeit zum Arzt zu gehen. Das ist auch ein Problem unserer Leistungsgesellschaft. Arbeitnehmer müssen lernen: Wer sich vormittags mies fühlt, geht dann zum Arzt - und nicht erst um 20 Uhr in die Notaufnahme. Und Arbeitgeber müssen begreifen: Krankheiten sind kein Freizeitspaß. Dazu kommt: Normal Erkrankte gehören nicht ins Krankenhaus. Wer zu spät dran ist oder zu Randzeiten erkrankt, sollte sich erstmal an den zuständigen ärztlichen Bereitschaftsdienst wenden. Sicher: eine Strafgebühr klingt böse. Aber wenn sie ihren Zweck erfüllt, ist sie in Ordnung.