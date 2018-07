- EU und China - Stationen einer Annäherung

Die Liste derer, die US-Präsident Trump als Gegner ansieht, wird täglich länger. Die Europäische Union gehört mittlerweile dazu, auch Russland und natürlich China: der Handelskonflikt ist in vollem Gang. Vor diesem Hintergrund nun heute der all-jährliche EU-China-Gipfel in Peking, und wie es aussieht, hat Donald Trump die Europäer und China einander näher gebracht - es gibt bereits Ergebnisse. ARD-Korrespondent Benjamin Eyssel informiert.

Mit eindringlichen Worten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk davor gewarnt, dass sich die hochschaukelnden internationalen Handelskonflikte in Gewalt entladen könnten. Es sei die "gemeinsame Pflicht" von Europa und China, aber auch der USA und Russlands, "keine Handelskriege zu beginnen, die sich so oft in der Geschichte in heiße Konfliktherde verwandelt haben", sagte Tusk am Montag beim Gipfeltreffen der Europäischen Union mit China in Peking.

Tusk appellierte an die Verantwortung der Weltmächte: Noch sei Zeit, "Konflikt und Chaos zu verhindern". Die Welt benötige Handelsreformen statt Konfrontation, sagte der EU-Ratspräsident nach einem Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang beim jährlichen EU-China-Gipfel. "Deshalb rufe ich unsere chinesischen Gastgeber auf, aber auch die Präsidenten Trump und Putin, gemeinsam einen Prozess zu beginnen, die WTO vollständig zu reformieren."

US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen sich am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki zu ihrem ersten bilateralen Gipfel seit Trumps Amtsantritt vor anderthalb Jahren. Am Wochenende hatte Trump in einem Interview sowohl Russland als auch China und die EU als "Gegner" bezeichnet und damit in Europa empörte Reaktionen ausgelöst.