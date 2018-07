imago/photothek/Janine Schmitz Bild: imago/photothek/Janine Schmitz

- Debatte um Notaufnahme-Gebühr

Wer in die Notaufnahme geht, obwohl er kein Notfall ist, soll eine Gebühr zahlen müssen. Das schlägt der Chef der Bundesvereinigung der Kassenärzte vor. 50 Euro pro Person, um so den großen Andrang in den Rettungsstellen zu vermeiden. Der Sachverständigenrat für das Gesundheitswesen hat sich in seinem aktuellen Gutachten für das Bundesgesundheitsministerium ebenfalls Gedanken über die überfüllten Notaufnahmen gemacht. Der Gesundheitsökonom Wolfgang Greiner, Professor an der Universität Bielefeld, ist Mitglied des Sachverständigenrats. Wie findet er den Vorschlag mit der Gebühr?

Selbstbeteiligung im Gesundheitswesen sei grundsätzlich "keine schlechte Sache", sagte Greiner im Inforadio-Interview. Allerdings könne man da vieles falsch machen, wie man bei der Praxisgebühr gesehen habe - "die hat fast gar nicht gewirkt. Hier wäre es vielleicht mal ein Fall, wo man das richtig machen könnte." Schwierig sei, die Höhe der Gebühr festzulegen: Entweder ist sie zu niedrig, dann wirkt sie nicht. Oder sie ist zu hoch, dann sind einkommens-schwächere Gruppen ausgeschlossen.

Modell: Integrierte Leitstelle

Greiner schlägt eine integrierte Leitstelle vor, in der die unterschiedlichen Rufnummern 112, 116, 117 usw. möglichst zusammengefasst oder aufeinander geschaltet werden und "wir so den ärztlichen Bereitschaftsdienst, die ambulanten Ärzte, Rettungsdienste und die Notaufnahmen von den Krankenhäusern zusammenbringen." Der Sinn dabei sei, dass durch das Gespräch in bestimmten Fällen eine gewisse Beruhigung einsetzen kann und dass es sich manchmal eher lohnt, bis zum nächsten Tag zu warten, bis die ambulante Praxis wieder geöffnet ist. Das Modell habe sich in anderen Ländern bereits bewährt. Diese Leitstellen sollen ergänzt werden durch einen gemeinsamen Tresen in besonders spezialisierten Krankenhäusern: "Das heißt dann, wir werden weniger Notaufnahmen haben, sondern gemeinsame Zentren von ambulantem und stationären Bereich." Dort solle dann an einem gemeinsamen Tresen entschieden werden, in welcher Form dem Patienten am besten geholfen ist.



Der KBV-Vorsitzende Gassen hatte eine Gebühr ins Gespräch gebracht, um überflüssige Besuche und lange Wartezeiten in der Notaufnahme zu bekämpfen. "Wenn sich bestimmte Patienten dem Angebot der niedergelassenen Ärzte dauerhaft entziehen und das System nach Gusto nutzen, wie es ihnen gerade einfällt, muss das finanzielle Sanktionen nach sich ziehen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.



